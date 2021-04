PHOTO KENA BETANCUR, AGENCE FRANCE-PRESSE

Citigroup a annoncé son intention de mettre fin à ses activités de banque pour les particuliers dans 13 pays en Asie, en Europe et au Moyen-Orient, et notamment en Chine, Inde et Russie, pour se concentrer sur quatre centres : Singapour, Hong Kong, les Émirats arabes unis et Londres.