Walmart veut passer plus d’employés à temps plein pour mieux les retenir

(New York) Walmart, le premier employeur privé aux États-Unis, a annoncé mercredi vouloir passer à temps plein, avec des horaires réguliers, deux tiers de ses employés payés à l’heure, afin de mieux les retenir.

Agence France-Presse

Le groupe compte atteindre cet objectif d’ici fin janvier 2022. En 2016, seulement 53 % de cette catégorie de salariés était à temps plein, souligne Walmart dans un communiqué.

Mais les besoins évoluent, avec notamment de plus en plus de préparation de courses et de livraisons pour les clients.

« Nous savons que le fait d’offrir plus d’opportunités de postes à temps plein ainsi que des compétences, de la formation et des outils pour faciliter le travail nous aidera à continuer d’attirer et de retenir les meilleurs talents », a indiqué un responsable du groupe, Drew Holler, dans un message sur le site du groupe.

L’entreprise, qui emploie au total environ 1,6 million de personnes dans le pays, est régulièrement critiquée pour les conditions de travail et les salaires de ses employés.

Selon une étude d’une agence d’audit non partisane dépendant du Congrès (GAO) demandée par l’élu indépendant Bernie Sanders, Walmart fait partie des entreprises américaines employant le plus de salariés bénéficiant d’aides alimentaires ou du programme de santé destiné aux plus démunis (Medicaid).

Le groupe a bien annoncé en février qu’il allait augmenter le salaire d’environ 425 000 employés pour atteindre « une moyenne supérieure » à 15 dollars de l’heure.

Mais le salaire minimum d’entrée reste à 11 dollars de l’heure quand un groupe comme Costco propose 16 dollars au minimum.

Et même si Walmart parvient à passer à temps plein environ 66 % de ses salariés payés à l’heure, cela resterait en dessous de la moyenne des salariés du secteur du commerce de gros et de détail à temps plein : 74 % travaillent au moins 35 heures selon les chiffres du département du Travail.