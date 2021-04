Le chef de la direction de la Scotia Brian Porter dit qu’il souhaite que l’allocation pour enfants soit améliorée de 5000 $ et que le crédit d’impôt pour enfants soit augmenté pour permettre aux parents de déduire entièrement les frais de garde d’enfants d’âge préscolaire et pour encourager les femmes à rester sur le marché du travail.

(Toronto) Le grand patron de la Banque Scotia exhorte Ottawa à augmenter l’Allocation canadienne pour enfants, à introduire une subvention pour les entreprises afin qu’elles investissent en capital et à éliminer la barrière au commerce interprovincial.

La Presse Canadienne

Selon lui, il devrait y avoir une subvention de contrepartie unique pour que les entreprises réalisent des investissements en immobilisation dans les machines, l’équipement et la propriété intellectuelle, afin que les petites entreprises puissent numériser certaines activités, que les entreprises de taille moyenne puissent se réorganiser pour être plus efficaces et que les grandes entreprises puissent devenir plus durables.

Il souhaite également l’élimination de l’obstacle au commerce interprovincial, puisque le Fonds monétaire international calcule que la libéralisation complète du commerce intérieur des marchandises pourrait augmenter le produit intérieur brut (PIB) par habitant du Canada d’environ 4 % par année.

M. Porter a expliqué que s’il faisait ces trois recommandations mardi, c’est parce qu’il croit qu’elles auront un impact direct et positif sur le PIB, qu’elles augmenteront le nombre de travailleurs canadiens et qu’elle rendront le pays plus fort et plus prospère.

Il a présenté ces suggestions lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la banque, alors que le gouvernement fédéral se prépare à publier, lundi, son nouveau budget.