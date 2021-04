Groupe MTY est derrière plus de 80 marques telles que Thai Express, Tiki-Ming, Tutti Frutti, Ben & Florentine et Valentine.

(Montréal) Toujours aux prises avec l’impact de la pandémie, Groupe d’alimentation MTY a affiché vendredi un bénéfice de 13,4 millions pour son premier trimestre, en baisse par rapport à celui de 19,0 millions réalisé lors de la même période l’an dernier.

La Presse Canadienne

Le franchiseur de restaurants a fait état d’un profit de 54 cents par action pour le trimestre clos le 28 février, en baisse par rapport à celui de 76 cents par action du même trimestre un an plus tôt.

Ses revenus ont totalisé près de 119 millions, alors qu’ils avaient été de 150,8 millions au premier trimestre précédent.

La société montréalaise derrière plus de 80 marques telles que Thai Express, Tiki-Ming, Tutti Frutti, Ben & Florentine et Valentine a vu les ventes de son réseau plonger de 48 % sur un an, tandis que les ventes internationales ont diminué de 32 %.

Cependant, les ventes du réseau de MTY aux États-Unis n’ont reculé que de 4 % au premier trimestre, en excluant l’impact des fluctuations du taux de change. Aux États-Unis, les ventes ont progressé pour un deuxième trimestre de suite.

À la fin du premier trimestre, 321 des établissements du Groupe MTY étaient toujours temporairement fermés en raison de la pandémie. Ce nombre comprenait 195 restaurants aux États-Unis, 122 aux États-Unis et quatre sur le marché international.