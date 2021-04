Corus a souligné que ce résultat était attribuable à une reprise soutenue des revenus publicitaires pour la télévision, à de nouveaux abonnés à ses services payants de diffusion en continu et à la croissance de ses activités d’attribution de licences pour son contenu.

(Toronto) Corus Entertainment a surpassé les attentes en dévoilant vendredi un bénéfice du deuxième trimestre près de deux fois plus important que celui réalisé lors de la même période l’an dernier.

La Presse Canadienne

La société a souligné que ce résultat était attribuable à une reprise soutenue des revenus publicitaires pour la télévision, à de nouveaux abonnés à ses services payants de diffusion en continu et à la croissance de ses activités d’attribution de licences pour son contenu.

Corus a réalisé un profit de 35,3 millions, soit 17 cents par action, pour le trimestre clos le 28 février, en hausse par rapport à celui de 18,5 millions, soit 9 cents par action, pour la même période l’an dernier.

Les revenus ont totalisé près de 358,9 millions, un chiffre d’affaires en baisse par rapport à celui de près de 376 millions du deuxième trimestre précédent.

Sur une base ajustée, Corus a indiqué avoir gagné 18 cents par action au plus récent trimestre, comparativement à un bénéfice ajusté de 12 cents par action un an plus tôt.

Les analystes misaient en moyenne sur un profit ajusté de 12 cents pour le trimestre, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.