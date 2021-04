Un peu plus de 5800 employés étaient appelés à se prononcer, et 3215 bulletins ont été reçus, d’après le syndicat. Le vote sera remporté par la majorité simple des bulletins exprimés.

PHOTO JAY REEVES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Douloureux décompte des voix sur un possible premier syndicat chez Amazon

(San Francisco) La participation s’est établie à 55 % dans le vote pour ou contre la création d’un syndicat dans un entrepôt Amazon dans l’Alabama, qui serait une première aux États-Unis, mais le processus pour parvenir à un résultat final s’annonce lent et difficile.

Agence France-Presse

Selon l’agence fédérale du droit du travail contactée jeudi, le dépouillement a pris du retard, car les deux parties en présence, Amazon et le RWDSU, le syndicat national de la distribution, ont fait de nombreuses réclamations pendant la première partie du décompte à huis clos, pour déterminer le nombre de bulletins recevables.

Un peu plus de 5800 employés étaient appelés à se prononcer, et 3215 bulletins ont été reçus, d’après le syndicat. Le vote sera remporté par la majorité simple des bulletins exprimés.

Mais le RWDSU s’attend à de nombreux délais juridiques et techniques causés par le géant du commerce en ligne, qui a fait valoir ses arguments contre le mouvement de syndicalisation à coup de textos, d’affiches et de réunions d’information hebdomadaires dans l’entrepôt.

La campagne de Bessemer, où se trouve l’entrepôt, a pris une dimension nationale. Elle a vu s’affronter les soutiens aux employés syndicalistes – des artistes, des parlementaires démocrates et républicains, et même le président Joe Biden – et Amazon, le deuxième employeur américain dont les affaires ont prospéré pendant la pandémie.

Les salariés prosyndicats se plaignent de cadences infernales, du manque de temps pour aller aux toilettes ou pour manger, du manque de protections en matière de sécurité (notamment contre la COVID-19) et de salaires insuffisants par rapport au travail demandé.

Amazon insiste de son côté sur des revenus qui démarrent à 15 dollars de l’heure (plus du double du salaire minimum dans l’Alabama) et sur les avantages sociaux comme la couverture santé. Le groupe assure que ses employés disposent des pauses nécessaires.