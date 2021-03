(Montréal) Le détaillant Dollarama rapporte que son résultat net au quatrième trimestre s’est établi à 173,9 millions comparativement à 178,7 millions au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

La Presse Canadienne

Au cours de la même période, le résultat net dilué par action ordinaire de Dollarama a reculé de 0,57 $ à 0,56 $.

Le détaillant établi à Montréal signale qu’en un an, ses ventes trimestrielles ont progressé de 3,6 %, de 1,065 milliard à près de 1,104 milliard.

Pour l’exercice 2021, la croissance des ventes a été de 6,3 %, à 4,026 milliards, alors que la hausse des ventes des magasins comparables a été mesurée à 3,2 %. Le résultat net dilué par action ordinaire a augmenté de 1,7 %, à 1,81 $, alors qu’il était de 1,78 $ un an plus tôt.

Le président et chef de la direction de Dollarama, Neil Rossy, signale que c’est au quatrième trimestre que le détaillant enregistre traditionnellement ses ventes les plus importantes de l’année, mais que cet élan a été freiné par l’établissement de mesures sanitaires plus strictes dans plusieurs provinces en décembre. Ces mesures ont provoqué une baisse soudaine et soutenue de l’achalandage dans les magasins et des ventes jusqu’à la fin de l’exercice.