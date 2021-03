5N Plus, dont le siège social est dans l’arrondissement de Saint-Laurent à Montréal, produit des métaux de grande pureté au-delà de 99 999 %, dits de classe 5N, 6N et 7N, comme le tellurium, le cadmium et le sélénium. Ils sont notamment utilisés en électronique et en pharmaceutique.

Spécialisée dans la production de semiconducteurs, qui connaissent actuellement une sévère pénurie, l’entreprise montréalaise 5N Plus est notamment un important fournisseur pour les fabricants de panneaux solaires. Elle a annoncé ce mardi avoir acquis un d’entre eux, AZUR, basé à Heilbronn en Allemagne, à un coût estimé « entre 73 et 79 millions d’euros », soit entre 108 et 117 millions de dollars canadiens.

Karim Benessaieh

La Presse

AZUR, qui compte 240 employés, développe et vend des cellules solaires et des modules photovoltaïques notamment destinés à l’industrie spatiale. 5N, précise-t-on, est bien implantée dans ce domaine et est un des fournisseurs pour les satellites américains.

« AZUR et 5N Plus se complètent bien, a déclaré Arjang Roshan, président et chef de la direction de 5N Plus. par communiqué. L’intégration de nos organisations mènera à une chaîne logistique durable pouvant optimiser la sécurité et la compétitivité d’approvisionnement auprès de nos entreprises et agences gouvernementales clientes. De plus, la fusion de nos chaînes de valeur ouvrira des possibilités d’affaires avec de nouveaux acteurs disposant d’un marché exploitable considérablement élargi. »

Métaux purs

5N Plus intégrera l’ensemble des employés d’AZUR, et fera une place au sein de son comité exécutif pour le directeur général de l’entreprise allemande, Jürgen Heizmann. La transaction doit être approuvée par les autorités réglementaires de ce pays, dans lequel 5N Plus compte déjà trois installations.

AZUR, dont le nom complet est AZUR SPACE Solar Power GmbH, affiche des revenus annuels de 50 millions d’euros (74 millions CAD), pour un bénéfice annuel moyen de 6 millions d’euros (8,9 millions CAD) depuis trois ans. La transaction sera notamment bouclée par l’octroi de 6,5 millions d’actions de 5N Plus (VNP. TO), d’une valeur au marché de 28 millions CAD au moment d’écrire ces lignes, ainsi que d’un montant en espèces d’environ 50 millions. 5N financera en outre un fonds de roulement variant entre 20 et 26 millions d’euros, soit entre 29 et 38 millions CAD.

5N Plus, dont le siège social est dans l’arrondissement de Saint-Laurent à Montréal, compte plusieurs centres de recherche, de production et de vente en Asie, en Amérique du Nord et en Europe. Peu connue du grand public, l’entreprise fondée en 2000 compte 578 employés dans le monde et a rapporté des revenus de 177,2 millions en 2020. Elle produit des métaux de grande pureté au-delà de 99 999 %, dits de classe 5N, 6N et 7N, comme le tellurium, le cadmium et le sélénium. Ils sont notamment utilisés en électronique et en pharmaceutique.

Son principal marché est aux États-Unis, où elle a enregistré 32,2 % de ses ventes. Son plus important actionnaire est la Caisse de dépôt et placement du Québec, avec 19,5 % des parts, suivi de Letko, Brosseau et associés, qui détient 12,4 % de ses actions.