Selon Brad Shaw et Joe Natale (photo), le projet de 26 milliards qui verrait Rogers racheter Shaw Communications et Freedom Mobile aidera les Canadiens parce qu’il permettra aux entreprises de se concentrer sur la construction d’une nouvelle génération de réseaux.

(Toronto) Les chefs de la direction de Rogers Communications et de Shaw Communications ont profité lundi d’une audience devant des députés à Ottawa pour faire valoir que chaque Canadien bénéficierait du regroupement de leurs deux entreprises, qui doivent être plus grandes pour être plus concurrentielles.

David Paddon

La Presse Canadienne

Les critiques du rachat des activités de câblodistribution, de l’internet et de sans-fil de Shaw par Rogers soutiennent que le Canada a besoin d’avoir plus de concurrents dans l’industrie, et non d’en voir disparaître.

Mais Brad Shaw a souligné lundi que la société établie à Calgary, fondée par son père, n’était pas assez grande à elle seule pour faire les investissements de plusieurs milliards de dollars qui lui seraient nécessaires pour construire un réseau sans fil 5G concurrentiel.

Joe Natale a également indiqué que la torontoise Rogers, qui possède le plus grand service sans fil national et est l’une des plus grandes entreprises de câblodistribution et internet du pays, devait croître pour devenir plus concurrentielle en développant et en mettant à jour ses réseaux.

L’accord proposé fait face à une vive opposition, notamment de la part de groupes de consommateurs, d’universitaires et de clients, depuis son annonce, il y a deux semaines.

Les critiques craignent que les prix n’augmentent et que la qualité du service diminue si Rogers élimine l’un de ses concurrents, en particulier l’entreprise Freedom Mobile, de Shaw.

Les dirigeants de Rogers et de Shaw ont participé à une audience virtuelle du Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie, à Ottawa. Le comité entendra également des représentants du gouvernement, des dirigeants d’autres entreprises et des défenseurs des consommateurs.

En annonçant l’accord le 15 mars, M. Natale a dit avoir bon espoir d’obtenir les approbations réglementaire et gouvernementale nécessaires d’ici le début 2022.

Mais M. Natale a également indiqué que la partie la plus complexe des approbations impliquerait Freedom Mobile, qui est un concurrent direct de Rogers et de ses autres marques en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique.