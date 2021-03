Québec ferme le robinet de ses nombreux crédits d’impôt aux diffuseurs de matériel pornographique sur l’internet, comme la société MindGeek, entreprise derrière le site Pornhub.

André Dubuc

La Presse

Montréal porte le titre de capitale mondiale de la porno sur l’internet puisque MindGeek y a sa principale place d’affaires.

Cette entreprise a déjà reçu des subventions de la part du Québec, a révélé le Journal de Montréal dernièrement.

« Le gouvernement souhaite s’assurer que la diffusion de contenus qui comportent des scènes de sexualité explicite ne bénéficie pas d’incitatifs fiscaux », lit-on dans les documents budgétaires.

Or, un examen de la législation fiscale a permis de constater que des modifications étaient nécessaires pour une longue liste de crédits d’impôt, comme celui pour le développement des affaires électroniques et celui pour les titres multimédias, afin de s’assurer d’exclure les diffuseurs de porno sur l’internet.

Revenu Québec a toujours refusé de dire si la société MindGeek avait touché des crédits d’impôt, pour des raisons de confidentialité.

MindGeek est liée aux frères Antoon. L’un d’eux, Feras, se fait construire un véritable château dans le quartier Saraguay (Cartierville), à Montréal.

À la suite d’une enquête du New York Times affirmant que les sites de MindGeek montraient des scènes de viol et d’exploitation sexuelle d’enfants, le Parti libéral du Québec a demandé en décembre 2020 aux gouvernements fédéral et québécois de prendre des mesures contre le site de pornographie Pornhub, établi à Montréal.