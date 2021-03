BRP espère que le premier véhicule électrique fera son apparition sur le marché d’ici deux ans et que les autres seront ensuite rapidement déployés dans toutes les gammes de produits.

(Valcourt) BRP a l’intention d’investir 300 millions en plus de cinq ans pour offrir des versions électriques de ses véhicules récréatifs dans chacune de ses gammes de produits d’ici la fin de 2026.

La Presse Canadienne

Dans le cadre de son plan, BRP va agrandir ses installations de développement de moteurs électriques Rotax en Autriche et créer un centre de développement de véhicules électriques dans sa ville natale de Valcourt.

L’annonce de l’électrification de ses produits accompagnait la publication des résultats du quatrième trimestre du constructeur de motoneiges Ski-Doos et de motomarine Sea-Doos, qui a plus que doublé ses profits par rapport à l’an dernier.

BRP a affiché un bénéfice attribuable aux actionnaires de 264,3 millions, soit 2,95 $ par action, pour le trimestre clos le 31 janvier, comparativement à un bénéfice de 118,4 millions, ou 1,32 $ par action, pour la même période un an plus tôt.

Les revenus ont totalisé 1,82 milliard, comparativement à ceux de 1,62 milliard du quatrième trimestre précédent.

Sur une base normalisée, le bénéfice ajusté de BRP s’est chiffré à 1,82 $ par action au plus récent trimestre, en hausse par rapport à 1,12 $ par action un an plus tôt.