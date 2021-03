(Toronto) La compagnie George Weston Limitée annonce qu’elle entreprend des démarches en vue de vendre Weston Foods, qui fait partie de l’entreprise depuis 139 ans.

La Presse Canadienne

La compagnie explique qu’elle a désormais l’intention de concentrer ses activités sur la vente au détail et l’immobilier.

Weston Foods ne constitue qu’une infime partie de la valeur relative de George Weston Limitée. Devant l’absence d’avenues intéressantes permettant d’accroître l’importance de ce secteur au sein de la compagnie, les administrateurs croient que sa vente demeure la meilleure façon d’en réaliser le potentiel de croissance.

Galen G. Weston, président du conseil et chef de la direction de George Weston Limitée, affirme que Weston Foods dispose d’assises solides, d’une liste de clients robuste et de marques fortes.

D’autre part, la compagnie annonce le départ à la retraite de Sarah Davis, présidente de Les Compagnies Loblaw Limitée à compter du 6 mai prochain. Galen G. Weston, président exécutif du Conseil d’administration, lui succédera à titre de président du conseil d’administration et de président, en plus des rôles qu’il occupe à titre de président du Conseil d’administration et de chef de la direction de George Weston Limitée.