La Baie d’Hudson a transformé son site internet en véritable plateforme d’achats. En ligne depuis lundi, celle-ci permet à l’entreprise d’offrir de nouveaux produits allant de l’équipement sportif aux articles d’animaux de compagnie en passant par les ordinateurs, provenant de plusieurs centaines de marques. La Baie a ainsi décidé d’ouvrir sa porte à des vendeurs tiers.

Nathaëlle Morissette

La Presse

« Dans le cadre de notre stratégie axée sur l’ère numérique, le Marché propulse La Baie d’Hudson au premier plan du commerce électronique au Canada, a déclaré Iain Nairn, président et chef de la direction de La Baie d’Hudson, par voie de communiqué. Nous avons désormais la possibilité d’ajouter des millions d’articles à notre offre et de nous adapter rapidement à la demande des clients. La réponse des vendeurs a été très positive, car de plus en plus de marques souhaitent se joindre à cette expérience de magasinage moderne et pratique », a-t-il ajouté.

Le nouveau marché de La Baie d’Hudson, hébergé sur la plateforme de Mirakl, a été intégré au site internet du magasin.

La Baie d’Hudson exploite un total de 88 magasins.