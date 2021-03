Avec son réseau combiné de 32 000 km, ce mariage donne au Canadien Pacifique un accès au « cœur de l’Amérique » via Kansas City dans le Missouri d’où part un vaste réseau ferroviaire qui relie les fermes du Midwest aux ports du Golfe du Mexique.

(Washington) La compagnie de chemin de fer Canadian Pacific Railway (CP) va fusionner avec la compagnie américaine Kansas City Southern (KCS) pour créer le premier réseau de fret ferroviaire reliant le Canada, les États-Unis et le Mexique, ont annoncé les deux sociétés dimanche.

Agence France-Presse

L’opération est évaluée 29 milliards de dollars US (environ 36,2 milliards de dollars canadiens), en comptant la reprise d’une dette de KCS de 3,8 milliards de dollars US (environ 4,7 milliards de dollars canadiens), selon un communiqué commun.

« Cette opération représente un changement en profondeur pour l’Amérique du Nord. C’est le premier chemin de fer américano-mexicain-canadien », a souligné Keith Creel, PDG de Canadian Pacific.

Avec son réseau combiné de 32 000 km, ce mariage donne à la compagnie basée à Calgary un accès au « cœur de l’Amérique » via Kansas City dans le Missouri d’où part un vaste réseau ferroviaire qui relie les fermes du Midwest aux ports du Golfe du Mexique.

Dans le même temps, le réseau devient le premier à traverser les trois pays d’Amérique du Nord reliant les ports et usines du Mexique aux ports et ressources énergétiques du Canada et du nord-est des États-Unis.

Le Mexique est un grand fournisseur d’automobiles, d’électronique et de produits agricoles mais aussi importateur de céréales et de biens.

La nouvelle offre de notre réseau va considérablement élargir l’accès aux marchés pour nos clients grâce à de nouvelles options de transport compétitives qui vont soutenir la croissance économique nord-américaine. Extrait du communiqué des deux sociétés

La fusion bénéficiera aussi du nouvel accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique (ACEUM), indiquent les compagnies.

« À l’heure du nouvel accord commercial de l’USMCA entre les trois pays, une intégration efficace des chaînes d’approvisionnement du continent est plus importante que jamais », a souligné M. Creel.

Le conseil d’administration de Kansas City Southern a approuvé l’opération qui doit encore recevoir l’aval de l’autorité règlementaire US Surface Transportation Board.

Canadian Pacific, le deuxième opérateur de fret ferroviaire du Canada, va offrir aux actionnaires de Kansas City Southern 275 dollars par action, partie en numéraire, partie en actions.

Cette offre est de 23 % supérieure au cours de clôture de l’action vendredi. Les actionnaires de KCS détiendront un quart du capital de la compagnie canadienne à l’issue de l’opération.

La nouvelle compagnie représente un chiffre d’affaires cumulé de 8,7 milliards de dollars US avec 20 000 employés.