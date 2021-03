Centres de rénovation Patrick Morin

Un nouveau vice-président et plus de magasins

De retour dans le giron de Patrick Morin à titre de nouveau vice-président et chef de l’exploitation, Daniel Lampron, qui a, dans le passé, occupé le poste de directeur général de l’entreprise, est déjà « en mode croissance » et a bien l’intention d’ouvrir de nouvelles quincailleries au cours des prochains mois.

Nathaëlle Morissette

La Presse

« Je peux vous dire que c’est dans les projets. C’est sûr qu’on va aller vers l’ajout de nouveaux magasins dans les prochains mois, ça, c’est certain », a-t-il expliqué au cours d’un entretien téléphonique avec La Presse, mercredi, peu de temps après l’annonce de sa nomination.

« On a beaucoup d’options actuellement, donc on regarde celles qui vont être les plus adaptées, les plus viables pour nous », ajoute-t-il, précisant qu’il pourrait s’agir d’acquisitions ou de nouvelles constructions. Impossible toutefois de connaître le nombre exact de nouvelles succursales de Patrick Morin qui ouvriront leurs portes ni dans quelles régions.

Rappelons qu’en février dernier, les 21 magasins et le centre de distribution du quincaillier Patrick Morin sont passés aux mains du Groupe Turcotte et de l’entreprise ontarienne Home Hardware. Lors de l’annonce de la transaction, les propriétaires avaient assuré en entrevue que les centres de rénovation de l’entreprise familiale fondée en 1960 continueraient d’être exploités sous l’enseigne Patrick Morin et que le siège social demeurerait au Québec. Une intention également réitérée par le nouveau vice-président.

Celui-ci rappelle d’ailleurs qu’il connaît bien l’entreprise puisqu’il a déjà agi pendant près de huit ans à titre de directeur général de Patrick Morin. « J’ai quand même une très bonne connaissance et je suis demeuré dans le marché pendant les deux ans que j’ai été à l’extérieur », dit-il.

« Sa connaissance approfondie des rouages de l’entreprise, du marché et des clients de Patrick Morin a fait de lui un candidat incontournable », a pour sa part indiqué Louis Turcotte, président du Groupe Turcotte, dans un communiqué.

Un printemps hâtif

S’il vient à peine d’être nommé, M. Lampron est déjà bien au fait des conséquences de la pandémie sur l’industrie de la rénovation et du jardinage. L’engouement de l’an dernier ne s’est pas essoufflé et le printemps semble déjà arrivé dans les allées des quincailleries. Terreaux, semis, plantes trouvent rapidement preneur, souligne Daniel Lampron. « On a vendu des quantités [importantes] de semis. Ce qu’on a déjà vendu en une année, on le vend quasiment en un mois », illustre-t-il.

Les gens, s’ils veulent décorer ou aménager leur extérieur, [ne devraient] pas attendre trop longtemps parce que les stocks vont s’écouler assez rapidement. Le printemps risque d’être très actif. Daniel Lampron, nouveau vice-président et chef de l’exploitation de Patrick Morin

La demande est également très grande du côté des matériaux pour la construction résidentielle. « On fait notre maximum pour servir le mieux possible l’ensemble de nos clients. Mais c’est sûr que l’approvisionnement est un défi, reconnaît-il. Est-ce qu’il va y avoir des ruptures [de stock] ? Peut-être. On est quand même bien positionnés, mais on ne sait pas quelle va être la demande. On nage un peu dans l’inconnu. La demande est encore plus forte qu’elle ne l’était l’an passé. »

Des produits d’ici

En plus de gérer la grande demande de produits, Daniel Lampron a l’intention de mettre l’accent sur l’achat local. Il souhaite augmenter la présence de produits et de fournisseurs québécois et canadiens dans de nombreux départements comme celui de la peinture, de la plomberie et de la décoration extérieure. « Oui, il y a de l’importation, mais il y a de plus en plus de choses très intéressantes qui apparaissent au Québec comme des foyers extérieurs, des gazebos [pavillons de jardin]. Le saisonnier, la décoration, ce sont des secteurs très intéressants qu’on pourrait développer davantage avec le Québec et le Canada. »

Et pour atteindre ses objectifs, le nouveau patron aura besoin de main-d’œuvre, notamment de commis en magasin. Un défi pour un bon nombre de quincailliers lorsque le printemps arrive. Actuellement, Patrick Morin cherche à pourvoir quelque 300 postes. « Ce n’est pas facile, admet M. Lampron. On travaille très fort pour inciter des gens à venir travailler pour nous. »