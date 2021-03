Une des plus importantes sociétés de consultation informatique au monde, Tata Consultancy Services, qui compte 470 000 employés dans 46 pays, prend de l’expansion à Montréal. Ses bureaux en bordure de l’autoroute Bonaventure passeront de 115 à 215 employés dès ce printemps, avec un objectif annoncé ce jeudi matin de 500 embauches dans les trois prochaines années.

Karim Benessaieh

La Presse

De nouvelles installations sont en construction au square Philips, au centre-ville de Montréal, pour accueillir ces nouveaux effectifs.

« Cette expansion va nous permettre d’apporter une expertise locale, une proximité et une personnalisation des services à nos clients », a expliqué en entrevue téléphonique Soumen Roy, directeur de TCS Canada.

Cette filiale de la multinationale indienne Tata Group, conglomérat établi à Bombay d’une centaine d’entreprises notamment impliquées en automobile, en alimentation et en énergie, est présente au Canada depuis trois décennies. TCS, fondée en 1968, a rapporté des revenus de 22 milliards US (plus de 27,2 milliards CAN) pour l’année fiscale se terminant le 31 décembre 2020. Elle fait partie des 10 entreprises mondiales les plus importantes en services informatiques, utilisant notamment l’apprentissage automatique, l’infonuagique, l’analyse avancée et l’intelligence artificielle pour les entreprises.

C’est ce dernier aspect de ses services, précise M. Roy, qui a notamment déterminé le choix de Montréal. « La première raison, c’est que j’adore Montréal, répond le directeur de TCS Canada. Ensuite, Montréal est en train de devenir le pôle de l’intelligence artificielle, avec son réseau d’éducation qui produit tant d’étudiants et d’experts. Il y a également des raisons d’affaires, parce qu’il y a ici des entreprises qui sont très allumées [smart]. »

Le nouveau centre de Montréal de TCS offrira des services « pour soutenir les clients nouveaux et existants dans les secteurs verticaux du transport, du commerce de détail et des services financiers », explique-t-on par communiqué. La construction des nouveaux bureaux, d’une superficie de 1000 mètres carrés, est en cours et devrait se terminer en avril.

Former les formateurs

TCS se veut particulièrement fière d’un nouveau programme, appelé Créer mon futur à l’école, qui propose de former des enseignants dans la « pensée computationnelle » pour qu’ils transmettent la passion de l’informatique à leurs élèves ; 150 formateurs s’y sont inscrits depuis son lancement, selon TCS. Il s’agit essentiellement de présenter les problèmes en les exprimant d’une manière qu’un ordinateur peut résoudre.

Ce programme sera offert aux enseignants montréalais. « Nous sommes une des seules corporations qui fait ce genre de choses, affirme M. Roy. Ça va être disponible en mode virtuel, c’est pour tout le monde et c’est gratuit. »