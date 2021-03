(Mississauga) Walmart Canada ferme six magasins et dépense 500 millions pour moderniser plus de la moitié de ses emplacements restants dans le but d’améliorer « l’apparence » de ses magasins et d’améliorer ses activités en ligne.

La Presse Canadienne

La chaîne fermera trois magasins en Ontario, deux en Alberta et un à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le détaillant établi à Mississauga, en Ontario, affirme que les travailleurs se verront offrir des postes dans des magasins à proximité, car chacun des emplacements touchés se trouve dans des marchés déjà desservis par d’autres magasins Walmart.

Entre-temps, Walmart Canada affirme que son investissement record de 500 millions entraînera des améliorations dans plus de 60 % de ses magasins, notamment au chapitre de l’éclairage. La société effectuera aussi des réparations, rafraîchira la peinture, changera l’affichage et améliorera les salles de repos des employés.

La société veut également améliorer les espaces de cueillette pour les commandes en ligne dans ses magasins où les volumes de commerce électronique sont plus élevés.

Selon le président et chef de la direction de Walmart Canada, Horacio Barbeito, la société a pour mission de moderniser tous les aspects de ses activités, notamment les succursales et le service à la clientèle, qui s’appuie « sur une stratégie omnicanale ».