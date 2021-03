Lion Électrique reçoit 100 millions de Québec et Ottawa

Québec et Ottawa investissent un total de 100 millions de dollars pour la construction d’une usine d’assemblage de batteries pour véhicules électriques de la compagnie Lion Électrique.

Antoine Trussart

La Presse

Le projet est évalué à 185 millions et devrait permettre de créer 135 emplois à Saint-Jérôme à l’ouverture de l’usine en 2023. À terme, l’entreprise espère pouvoir y employer 285 personnes.

Ce sont les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault qui en ont fait l’annonce lundi matin à Montréal. Il s’agissait de leur première conférence de presse commune depuis décembre 2019.

Ils étaient accompagnés de François-Philippe Champagne, ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, de Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation du Québec ainsi que de Marc Bédard, président fondateur de Lion Électrique

« Avec Lion, et plusieurs autres entreprises, le Québec est en train de se bâtir une expertise en transport électrique, a déclaré François Legault par communiqué. C’est une preuve de plus qu’on a le savoir-faire pour produire des batteries. Notre gouvernement est prêt à investir pour positionner le Québec du bon côté de l’histoire en économie. Nous sommes prêts à prendre des risques pour que nos entreprises deviennent des champions dans des secteurs porteurs. »

Québec et Ottawa investissent chacun un peu moins de 50 millions de dollars dans le projet.

« C’est grâce à des entreprises comme Lion Électrique que nous accélérons notre transition vers une économie résiliente, compétitive et axée sur la croissance propre », a affirmé Justin Trudeau.

L’entreprise basée à Saint-Jérôme mettra aussi sur pied un centre de recherche et de développement au sein même de son usine de fabrication. Elle veut notamment y mettre au point des batteries pour véhicules d’urgence, comme des ambulances.

La Ville de Saint-Jérôme a donné son accord en novembre à une entente de principe selon laquelle une emphytéose de 25 ans sur un terrain de plus de 450 000 pi2 serait cédée à Lion. Cette entente était toutefois conditionnelle à l’obtention du financement nécessaire par l’entreprise pour réaliser son projet. On pointait alors vers les gouvernements fédéral et provincial.

En échange du droit de jouir gratuitement de ce terrain pendant 25 ans, et d’un congé de taxes foncières de cinq ans, Lion s’engage à y construire une usine d’au moins 150 000 pi2, dotée de plafonds de 35 pi et de stationnements. Elle disposera d’une option d’achat du terrain à compter de la 10e année.

Le terrain en question est situé dans une zone industrielle, rue De Martigny Ouest, près de l’intersection avec l’autoroute des Laurentides.

- Avec Richard Dufour et Tommy Chouinard