Vie au travail

La tape dans le dos du collègue

Les muffins distribués aux employés, l’organisation d’un 5 à 7 virtuel, les commentaires bienvenus pour le travail accompli… Et si ce n’était pas que les patrons qui avaient la tâche d’appuyer moralement leurs salariés ? En pandémie, qu’on soit en télétravail ou non, que ces petites attentions incombent à tous peut assurer de préserver la santé mentale des troupes et les garder mobilisées.