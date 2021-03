« Montréal est un marché incroyablement actif ; c’est une région avec un bon esprit entrepreneurial, une croissance et un développement constants, et notre agence de développement économique, Montréal International, est reconnue comme l’une des meilleures au monde », explique dans un communiqué Jean Laurin, PDG de Devencore.

L’agence immobilière Avison Young a conclu une entente pour racheter la société Devencore à Montréal, « créant ainsi l’une des plus grandes sociétés immobilières commerciales de la région », indique le communiqué annonçant la transaction. Patron de Devencore, Jean Laurin deviendra PDG d’Avison Young au Québec.

André Dubuc

La Presse

Présent dans le paysage montréalais depuis 1972, le nom Devencore disparaîtra toutefois pour laisser toute la place à Avison Young.

La nouvelle équipe d’Avison Young à Montréal comptera 100 employés : 70 des anciens de Devencore et 30 en provenance d’Avison Young.

« Montréal est un marché incroyablement actif ; c’est une région avec un bon esprit entrepreneurial, une croissance et un développement constants, et notre agence de développement économique, Montréal International, est reconnue comme l’une des meilleures au monde », explique dans le même communiqué Jean Laurin, PDG de Devencore. « En formant la plus grande présence immobilière commerciale à Montréal, nous serons en mesure d’offrir de nouveaux standards en matière d’outils technologiques, d’information et de conseils afin d’aider notre clientèle à atteindre ses objectifs d’affaires. »

Devencore est l’une des plus grandes sociétés privées en conseil et courtage immobiliers au Canada. Son expertise se concentre dans les services corporatifs, d’administration de baux et de représentation de locataires.

« Il a toujours été une priorité stratégique pour Avison Young d’être un chef de file du marché de Montréal et du Québec, et comme la métropole compte une forte concentration de sièges sociaux d’entreprises québécoises, le marché est un élément clé de notre offre de services pour notre clientèle nationale et internationale », déclare Mark Rose, président du conseil et chef de la direction d’Avison Young.

L’acquisition est soutenue par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), un investisseur important d’Avison Young. Les firmes prévoient consolider leurs espaces de bureaux plus tard cet été.

Avison Young est lauréate en 2020 du programme des Sociétés les mieux gérées au Canada, membre Platine, ayant conservé sa désignation pendant neuf années consécutives.