(Montréal) Les Industries Dorel ont creusé leur perte au quatrième trimestre, les problèmes de sa chaîne d’approvisionnement et des questions fiscales ayant contrebalancé la forte demande pour les bicyclettes pendant la pandémie de COVID-19.

La Presse Canadienne

La société montréalaise a affiché une perte nette de 22,9 millions US, ou 70 cents US par action, pour son trimestre clos le 31 décembre, comparativement à une perte de 639 000 $ US, ou 2 cents US par action, à la même période un an plus tôt.

Dorel, qui fabrique des meubles, des articles de puériculture et des bicyclettes, a vu ses revenus trimestriels totaliser 704,4 millions US, un chiffre d’affaires en hausse par rapport à celui de 653,4 millions de la même période un an plus tôt.

Sur une base ajustée, Dorel a perdu 55 cents US par action au plus récent trimestre, comparativement à un profit ajusté de 7 cents US par action pour la même période en 2019.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit ajusté de 30 cents US, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Le fabricant des sièges d’automobiles pour enfants Safety 1st et des bicyclettes Schwinn a mis fin le mois dernier, dans la foulée de discussions avec ses actionnaires, à une entente qui prévoyait la fermeture de son capital.