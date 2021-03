(Moncton) Organigram Holdings a indiqué jeudi avoir signé un accord avec une filiale de British American Tobacco (BAT) en vertu duquel la société britannique s’emparera d’une participation de 19,9 % dans le producteur de cannabis pour 221 millions.

La Presse Canadienne

En vertu de cet accord, BAT achètera 58,3 millions d’actions d’Organigram au prix de 3,792 $ chacune.

Organigram dit avoir également signé un accord de collaboration pour le développement de produits avec BAT qui verra la création d’un « centre d’excellence » qui se concentrera sur le développement de la prochaine génération de produits à base de cannabis avec un accent initial sur le CBD.

Le centre sera situé dans les installations intérieures d’Organigram, à Moncton, et les deux sociétés y installeront des scientifiques, des chercheurs et des développeurs de produits.

Selon Organigram, l’investissement de BAT devrait accélérer son programme de recherche et développement et ses activités de développement de produits, en plus de renforcer sa capacité à pénétrer les marchés américains et internationaux.

BAT aura également le droit d’ajouter deux membres du conseil d’administration d’Organigram.