(Montréal) Le Groupe SNC-Lavalin a déclaré que sa perte pour son quatrième trimestre s’était accentuée par rapport à l’année précédente, et que ses revenus avaient diminué.

La Presse Canadienne

La firme d’ingénierie basée à Montréal a indiqué que sa perte nette attribuable aux actionnaires s’était chiffrée à 702,7 millions pour le trimestre terminé le 31 décembre, contre 292,9 millions au quatrième trimestre de 2019.

SNC a ajouté que sa perte nette provenant des activités poursuivies attribuables aux actionnaires s’était élevée à 322,9 millions ou 1,84 $ par action diluée pour son dernier trimestre, comparativement à une perte de 180,2 millions ou 1,03 $ par action diluée un an plus tôt.

Les revenus ont totalisé près de 1,7 milliard, contre 1,97 milliard à la même période de l’année précédente.

SNC a précisé que sa perte ajustée provenant de ses services professionnels et de ses activités de gestion de projet s’était élevée à 268,7 millions ou 1,53 $ par action diluée, comparativement à un bénéfice ajusté de 109,6 millions ou 62 cents par action diluée un an plus tôt.

Le mois dernier, SNC a annoncé un accord pour vendre ses activités pétrolières et gazières à Kentech Corporate Holdings dans le cadre de son recentrage vers les services d’ingénierie et la gestion de projets.