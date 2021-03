(New York) L’action Tesla redémarrait en force mardi et menait la solide reprise des actions technologie sur le NASDAQ à Wall Street, gagnant plus de 14 % en milieu de séance, après une sévère dégringolade depuis plusieurs jours.

Agence France-Presse

Le titre du constructeur de voitures électriques rebondissait de 14,43 % à 644 dollars à 12 h 30 après avoir perdu 22 % au cours des cinq dernières séances, dans le sillage du repli des valeurs technologiques associé à la hausse des rendements obligataires.

Avec la perspective d’une forte reprise économique grâce aux vaccins et l’imminence du plan de soutien américain, les investisseurs ont craint une surchauffe et une future inflation ce qui a fait monter les taux obligataires.

Cela a pénalisé en Bourse le secteur de la technologie, dont la valorisation est très dépendante d’un environnement de taux bas.

À 565 dollars lundi soir, l’action de Tesla avait abandonné 40 % de sa valeur par rapport à son pic de début janvier, lorsqu’elle culminait au-dessus de 880 dollars. Le génial et fantasque patron de Tesla et de SpaceX Elon Musk était alors devenu officiellement l’homme le plus riche du monde, détrônant Jeff Bezos.

Cette chute importante de l’action a semble-t-il ravivé mardi les appétits des investisseurs sur plusieurs plans.

De bons chiffres ont été publiés sur les ventes de Tesla en Chine. Le constructeur a livré plus de 18 000 véhicules en février. Ce chiffre en hausse de 18 % laisse penser que Tesla atteindra son objectif de ventes de 200 000 véhicules au moins sur le marché chinois cette année, a indiqué Daniel Ives, analyste pour Wedbush Securities.

La Chine pourrait représenter 49 % du marché des véhicules électriques en 2030.

Une autre analyse parue mardi sur la place de Wall Street a relevé nettement l’attrait du titre, recommandé aux investisseurs.

Dans une note, New Street Research a affirmé, selon Bloomberg News, que le groupe pourrait atteindre un bénéfice par action de 12 dollars d’ici 2023 au lieu des quelque 7 dollars par action que prévoient jusqu’ici les experts.

Certains analystes notaient aussi la corrélation entre la dynamique du titre Tesla et celle du bitcoin qui caracolait mardi en hausse de plus de 4 % à plus de 54 000 dollars.

Le mois dernier, Elon Musk avait donné un solide coup de pouce à la monnaie virtuelle en investissant 1,5 milliard de dollars dans le bitcoin et en affirmant bientôt accepter l’achat de ses véhicules avec du bitcoin.

Fondé en 2003, Tesla a dégagé un bénéfice net annuel pour la première fois l’année dernière de 721 millions de dollars, profitant d’un intérêt grandissant pour les véhicules électriques. La marque a livré presque un demi-million de voitures en 2020.