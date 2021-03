Face à la crise

Maintenu à flot en dépit et à la faveur de la COVID-19

Il y a un an, le 6 février 2020, le Salon du bateau de Montréal s’était ouvert dans un certain optimisme, malgré les rumeurs de pandémie. Une semaine plus tôt, le Dr Horacio Arruda avait lancé un appel au calme, rappelant qu’il n’y avait encore aucun cas de contamination au coronavirus répertorié dans la province.