Prêt de 165 millions

Québec continue d’épauler la papetière Kruger

(Montréal) Kruger est une fois de plus épaulée par Québec, qui met environ 200 millions en prêts et participation à la disposition de la papetière pour financer son expansion dans le papier tissu à Sherbrooke et soutenir les activités d’une usine à Trois-Rivières. Ces projets coûteront plus de 386 millions.