Beyond Meat s’allie à McDonald’s, PFK et Pizza Hut

(Washington) La start-up américaine Beyond Meat, qui fabrique des steaks et saucisses à base d’aliments végétaux uniquement, a annoncé jeudi avoir signé des partenariats avec les géants de la restauration rapide McDonald’s et Yum ! Brands (KFC, Pizza Hut, et Taco Bell).