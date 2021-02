La société pharmaceutique de Laval a précisé que sa perte par action s’était chiffrée à 43 cents US pour le trimestre clos le 31 décembre, comparativement à 4,30 $ US par action, réalisée un an plus tôt, alors qu’elle avait enregistré une importante charge exceptionnelle.

(Laval) Bausch Health a affiché mercredi une perte de 153 millions US pour son plus récent trimestre, pour lequel ses revenus ont diminué par rapport à la même période un an plus tôt.

La Presse Canadienne

La société pharmaceutique de Laval a précisé que sa perte par action s’était chiffrée à 43 cents US pour le trimestre clos le 31 décembre, comparativement à celle de 1,52 milliard US, ou 4,30 $ US par action, réalisée un an plus tôt, alors qu’elle avait enregistré une importante charge exceptionnelle.

Les revenus trimestriels ont totalisé 2,21 milliards US, alors qu’ils avaient été de 2,22 milliards US lors du quatrième trimestre précédent.

Le bénéfice net ajusté a atteint 478 millions US, en hausse par rapport à celui de 404 millions US du même trimestre en 2019.

Dans ses perspectives, Bausch Health a dit s’attendre à des revenus d’entre 8,6 milliards US et 8,8 milliards US pour 2021.

Pour l’ensemble de son nouvel exercice 2021, Bausch vise un bénéfice avant impôts, intérêts, dépréciation et amortissement d’entre 3,40 milliards US et 3,55 milliards US.