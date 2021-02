Le producteur néo-écossais de fruits de mer surgelés a affiché un profit de 7,4 millions US, ou 21 cents US par action, pour le trimestre clos le 2 janvier. En comparaison, il avait réalisé une perte de 3 millions US, ou 9 cents US par action, pour la même période un an plus tôt.

(Lunenburg) Aliments High Liner a renoué avec les profits lors de son quatrième trimestre, malgré un déclin de ses ventes.

La Presse Canadienne

Le producteur néo-écossais de fruits de mer surgelés a affiché un profit de 7,4 millions US, ou 21 cents US par action, pour le trimestre clos le 2 janvier. En comparaison, il avait réalisé une perte de 3 millions US, ou 9 cents US par action, pour la même période un an plus tôt.

Les ventes trimestrielles ont diminué à 198,4 millions US, alors qu’elles avaient été de 221,6 millions US au quatrième trimestre de 2019.

Exprimées en volume, les ventes ont atteint 59,6 millions de livres, comparativement à 59,7 millions de livres un an plus tôt.

Sur une base ajustée, High Liner a réalisé un profit par action de 29 cents US pour son plus récent trimestre, en hausse par rapport à celui de 17 cents US de la même période un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit ajusté de 28 cents US par action, et à des revenus de 213 millions US, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.