(Toronto) Les grandes banques canadiennes dévoileront cette semaine leurs résultats financiers, et les analystes seront en quête d’indices sur la manière dont leurs dirigeants entrevoient la reprise économique.

La Presse Canadienne

L’analyste John Aiken de Barclays affirme que les dirigeants des banques canadiennes offriront probablement un aperçu de la relance dans différents secteurs avec par exemple les emprunts hypothécaires, les dépenses par carte de crédit et les prêts aux petites entreprises.

La Banque Scotia et la Banque de Montréal (BMO) ouvriront le bal mardi, tandis que la Banque royale du Canada (RBC) et la Banque Nationale feront le point mercredi, suivies de la CIBC et du Groupe Banque TD jeudi.

M. Aiken s’attend à ce que les banques affichent des résultats financiers « solides » malgré les mesures de confinement pour freiner la propagation de la COVID-19.

Selon lui, Bay Street s’intéressera non seulement à la résilience des banques face à la crise, mais portera aussi une attention particulière à la création des zones de croissance telles que les opérations aux États-Unis ou en Amérique latine.

Robert Colangelo, vice-président principal chez DBRS Morningstar, affirme que les prêts automobiles pourraient constituer un portefeuille grandissant dans certaines banques canadiennes et les activités de gestion de patrimoine pourraient également être un sujet d’actualité dans un contexte de marchés haussiers.

Entreprises dans cette dépêche : (TSX : BMO, TSX : TD, TSX : NA, TSX : RY, TSX : CM, TSX : BNS)