(Aurora) Magna International a annoncé vendredi une hausse de son dividende, en marge du dévoilement d’un profit et de revenus supérieurs aux attentes pour son quatrième trimestre.

La Presse Canadienne

Le spécialiste des pièces d’automobiles versera désormais un dividende trimestriel de 43 cents US par action, par rapport à celui de 40 cents US par action payé précédemment.

Magna a réalisé un bénéfice de 738 millions US, soit 2,45 $ US par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, en hausse par rapport à celui de 440 millions US, ou 1,43 $ US par action, pour la même période un an plus tôt.

Les ventes ont totalisé 10,57 milliards US, alors qu’elles avaient atteint 9,40 milliards US lors du même trimestre en 2019.

Sur une base ajustée, Magna a enregistré un bénéfice par action de 2,83 $ US pour son plus récent trimestre, en hausse par rapport à celui de 1,41 $ US de la même période un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté de 2,02 $ US par action, à partir de revenus de 10,02 milliards US, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.