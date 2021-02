(Montréal) Groupe d’alimentation MTY a affiché jeudi un bénéfice en baisse pour son quatrième trimestre, par rapport à la même période un an plus tôt, alors que les restrictions pour contrer la COVID-19 ont nui à ses revenus.

La Presse Canadienne

Le franchiseur de restauration rapide a engrangé un profit net attribuable aux actionnaires de 20,1 millions, soit 81 cents par action, pour le trimestre clos le 30 novembre. En comparaison, il avait dégagé un bénéfice de 20,7 millions, ou 83 cents par action, pour la même période en 2019.

Les revenus ont reculé à 127,2 millions, comparativement à 156,8 millions lors du quatrième trimestre précédent.

Les ventes du réseau canadien de MTY ont diminué de 30 % au cours du trimestre, essentiellement en raison des mesures restrictives mises en place au Québec et en Ontario pour limiter la propagation de la COVID-19.

Les ventes du réseau aux États-Unis ont progressé de 4 % au plus récent trimestre, tandis que celles du réseau international ont plongé de 40 %.

Groupe d’alimentation MTY est derrière plus de 80 marques telles que Thai Express, Tiki-Ming, Tutti Frutti, Ben & Florentine et Valentine. À la fin de son plus récent trimestre, 338 de ses établissements étaient temporairement fermés en raison de la pandémie, et ce nombre grimpait à 408 en date de mercredi.