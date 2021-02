(Vancouver) Telus a affiché jeudi un bénéfice du quatrième trimestre en baisse par rapport à la même période un an plus tôt, même si ses revenus ont progressé.

La Presse Canadienne

Le géant des télécommunications a réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 260 millions, soit 20 cents par action, pour le trimestre clos le 31 décembre. En comparaison, il avait engrangé un profit de 368 millions, ou 30 cents par action, un an plus tôt.

Les revenus d’exploitation et autres revenus ont totalisé 4,06 milliards, un chiffre d’affaires en hausse par rapport à celui de 3,86 milliards de la même période en 2019.

Au plus récent trimestre, Telus a accueilli 253 000 nouveaux clients, dont 87 000 pour la téléphonie mobile et 88 000 pour les appareils mobiles connectés, en plus de 44 000 clients pour ses services internet, 20 000 pour ses services de télévision et 23 000 pour ses services de sécurité. Ces gains ont été partiellement contrebalancés par la perte de 9000 clients des services vocaux résidentiels.

Sur une base ajustée, Telus a réalisé un profit de 22 cents par action au quatrième trimestre, en baisse par rapport à celui de 32 cents par action du même trimestre en 2019.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit ajusté de 25 cents par action, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.