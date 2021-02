La société, qui exploite les enseignes de restauration rapide Tim Hortons, Burger King et Popeyes, a haussé son dividende trimestriel de 1 cent US pour le porter à 53 cents US par action.

(Toronto) Restaurant Brands International a affiché jeudi un profit et des revenus en baisse pour son quatrième trimestre, par rapport à la même période un an plus tôt.

La Presse Canadienne

La société, qui exploite les enseignes de restauration rapide Tim Hortons, Burger King et Popeyes, a aussi haussé son dividende trimestriel de 1 cent US pour le porter à 53 cents US par action.

Restaurant Brands a fait état d’un profit net attribuable aux actionnaires ordinaires de 138 millions US, soit 30 cents US par action, pour le trimestre clos le 31 décembre.

En comparaison, la société avait engrangé un bénéfice de 255 millions US, ou 54 cents US par action, pour la même période en 2019.

Les revenus ont totalisé 1,36 milliard US, en baisse par rapport à ceux de 1,48 milliard US de la même période un an plus tôt.

Sur une base ajustée, Restaurant Brands a réalisé un bénéfice de 247 millions US, soit 53 cents US par action, pour son plus récent trimestre, ce qui se comparait à un profit ajusté de 351 millions US, ou 75 cents US par action, un an plus tôt.