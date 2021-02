(Montréal) Domtar a réalisé une perte de 59 millions US au cours de son quatrième trimestre, ce qui se comparait à une perte de 34 millions US pour la même période un an plus tôt.

La Presse Canadienne

La société de pâte et papier a précisé que sa perte par action s’était chiffrée à 1,07 $ US pour le trimestre clos le 31 décembre, comparativement à une perte de 59 cents US par action pour le quatrième trimestre de 2019.

Les ventes des trois derniers mois de l’année ont totalisé 920 millions US, alors qu’elles avaient atteint 1,03 milliard un an plus tôt.

En excluant les activités abandonnées et d’autres éléments, la société a réalisé un profit de 19 millions US, ou 34 cents US par action, pour le dernier trimestre de 2020, comparativement à une perte de 9 millions US, ou 16 cents US par action, un an plus tôt.

Dans ses perspectives, Domtar a noté que la demande pour le papier restait incertaine et dépendrait de la reprise après la pandémie.

La société s’attend à ce que les marchés de la pâte s’améliorent graduellement à court terme, grâce à une meilleure demande, aux interruptions d’entretien et à un réapprovisionnement en Chine. Les prix des matières premières devraient augmenter de façon modérée tandis que les coûts des frais de transport devraient être plus élevés.