Jean-Philippe Décarie Chronique

SNC-Lavalin

Sortir du pétrole et du pétrin

Pour se sortir du pétrin et réduire son exposition au risque, SNC-Lavalin vient de donner suite à une série d’engagements qu’elle avait pris il y a 18 mois – au plus fort de sa descente aux enfers – en annonçant la vente de ses activités dans le secteur pétrolier et gazier et en prenant de nouvelles provisions sur ses projets d’ingénierie clés en main déficitaires. Un recentrage et une décarbonisation qui devraient améliorer le bilan de l’entreprise montréalaise.