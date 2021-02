Résultats dépassant les attentes

Hasbro soutenu par ses jeux emblématiques

(New York) Le fabricant américain de jouets Hasbro a publié lundi des résultats dépassant les attentes grâce à l’intérêt pendant la pandémie pour ses marques réputées comme les cartes Magic et le jeu Monopoly et à l’essor des ventes en ligne.