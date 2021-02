(New York) Boeing a annoncé mardi avoir livré 26 avions à ses clients en janvier, principalement des 737 MAX, et avoir continué sur la période à enregistrer plus d’annulations que de commandes.

Agence France-Presse

Le loueur d’avions Atlas Air Worldwide s’est engagé à acheter quatre avions-cargos 747-8F le mois dernier. Mais le constructeur a aussi encaissé six annulations de commandes alors que la pandémie continue à peser fortement sur les finances des compagnies aériennes.

En 2020, le constructeur aéronautique américain avait enregistré 184 commandes et encaissé 655 annulations ou conversions de commandes, dont 641 pour des 737 MAX.

Le groupe a récemment pu reprendre les livraisons de cet avion-vedette, remis en service en novembre dernier par les autorités américaines, puis par d’autres régulateurs, après vingt mois d’immobilisation au sol suite à deux accidents rapprochés ayant fait 346 morts.

Boeing avait alors environ 450 appareils 737 MAX en stock. Il en a livré 27 en décembre et 21 en janvier.

Le géant de Seattle n’a livré aucun long courrier 787 « Dreamliner » en janvier, comme en novembre et en décembre. Les livraisons de cet aéronef sont perturbées depuis la découverte de défauts de fabrication l’été dernier.