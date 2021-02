(Montréal) Produits forestiers Résolu annonce une perte nette de 52 millions US au cours de son dernier trimestre, comparativement à une perte de 71 millions US au même trimestre un an plus tôt.

La Presse Canadienne

La société forestière, qui tient ses livres comptables en dollars américains, précise que la perte s’est élevée à 63 cents par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une perte de 79 cents par action au cours des trois derniers mois de 2019.

Les ventes du quatrième trimestre de la société ont totalisé 769 millions US, contre 668 millions US un an plus tôt.

En excluant les éléments hors gestion courante, Résolu affirme avoir gagné 45 millions US ou 55 cents par action diluée au cours de son dernier trimestre, contre une perte de 53 millions US ou 59 cents par action au quatrième trimestre de 2019.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté de 53 cents par action pour le trimestre et à 743,5 millions de revenus, selon la société de données financières Refinitiv.

Résolu est producteur d’une gamme diversifiée de produits, notamment de la pâte commerciale, du papier tissu, des produits du bois et des papiers.