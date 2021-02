Le quart des PME exposées aux cyberfraudes

En recourant plus au télétravail et au commerce électronique, les petites et moyennes entreprises ont trouvé une bouée de sauvetage en temps de pandémie. Le revers de la médaille, c’est qu’elles se trouvent plus exposées que jamais à la fraude informatique : 25 % affirment avoir été visées depuis mars dernier, tandis que 5 % ont effectivement été victimes.