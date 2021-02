Dans ses perspectives pour le quatrième trimestre, Lightspeed a dit s’attendre à ce que ses revenus s’établissent entre 68 millions US et 70 millions US, et à ce que son bénéfice avant intérêts, impôt et amortissement se chiffre entre 12 millions US et 14 millions US.

(Montréal) Lightspeed a affiché jeudi une perte de 42,7 millions US pour son plus récent trimestre, même si ses revenus ont grimpé de 79 % par rapport à la même période un an plus tôt.

La Presse Canadienne

La société montréalaise a précisé que sa perte par action s’élevait à 39 cents US pour le trimestre clos le 31 décembre, ce qui se comparait à une perte de 15,8 millions US, soit 18 cents US par action, pour la même période en 2019.

Les revenus trimestriels ont totalisé 57,6 millions US, en hausse par rapport à ceux de 32,3 millions US réalisés un an plus tôt.

Sur une base ajustée, Lightspeed a indiqué avoir perdu 6 cents US par action pour le trimestre, comparativement à une perte ajustée de 7 cents US par action au troisième trimestre de l’exercice précédent.

Les analystes s’attendaient en moyenne à une perte ajustée de 17 cents US par action, à partir de revenus de 50,2 millions US, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Dans ses perspectives pour le quatrième trimestre, Lightspeed a dit s’attendre à ce que ses revenus s’établissent entre 68 millions US et 70 millions US, et à ce que son bénéfice avant intérêts, impôt et amortissement se chiffre entre 12 millions US et 14 millions US.