Telus International se décrit comme une société d’expérience client et compte 600 clients, dont Google, Uber, TikTok, PayPal et Zara.

(Toronto) Les activités de solutions numériques de Telus, Telus International, constituent désormais une société inscrite à la Bourse distincte du groupe de télécommunications.

La Presse Canadienne

L’action a commencé à se négocier mercredi à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole « TIXT », et le produit de l’opération en fera le plus important premier appel public à l’épargne de l’histoire du parquet torontois pour une entreprise technologique.

Le cours de l’action de Telus International augmentait d’environ 30 % en milieu de séance à Toronto. Le cours de l’introduction en Bourse a été fixé par la société à 25 $ US par action à la suite d’une tournée auprès des investisseurs.

Telus International compte parmi ses concurrents des cabinets de conseil, des sociétés informatiques et des centres de contact traditionnels, mais travaille également sur des projets de haute technologie tels que la modération des médias sociaux et la création de robots.

Telus détient encore environ 67 % des droits de vote de Telus International malgré son essaimage, mais Telus International mobilisera environ 490 millions US avec son entrée en Bourse, qu’elle utilisera pour rembourser sa dette.

Entreprises dans cette dépêche : (TSX : TIXT, TSX : T)