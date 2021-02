(Francfort) Le constructeur allemand Daimler a annoncé mardi son intention de placer en Bourse la majorité de sa branche poids lourds, marquant le recentrage du fabricant des Mercedes-Benz sur le secteur automobile.

Agence France-Presse

La direction de Daimler a « décidé aujourd’hui, avec l’approbation du conseil de surveillance, d’évaluer un spin-off », soit la scission de l’activité camions et bus et de « commencer les préparatifs pour une cotation » de l’entité « Truck and Bus », selon un communiqué.

La première cotation à la Bourse de Francfort est visée « d’ici la fin de 2021 »

Fini Daimler, ce sera Mercedes-Benz

Symbole du recentrage qui s’opère au sein du groupe de Stuttgart (sud-ouest), celui-ci a aussi annoncé vouloir se renommer « Mercedes-Benz », du nom de sa marque phare produisant des limousines haut de gamme.

La Bourse saluait vivement ces annonces mardi, le titre gagnant à 10 h 45 (heure du Québec) 8,32 % à 64,21 euros, dans un Dax avançant de 0,84 %.

À elle seule, la division des camions et bus de Daimler pourrait valoir environ 29 milliards d’euros en appliquant les mêmes méthodes de calcul que pour le concurrent Volvo AB et à condition d’améliorer nettement la profitabilité de l’ensemble, selon les analystes de Deutsche Bank cités par l’agence Bloomberg.

D’autres analystes chez Sanford C. Bernstein ont eux estimé mercredi que l’entité pourrait valoir 35 milliards d’euros.

Cela ferait de la division « Truck and Bus » devenue indépendante un candidat pour entrer rapidement au sein de l’indice Dax des plus grosses valeurs de la Bourse de Francfort, à côté de Daimler et d’autres géants de l’automobile comme Volkswagen et BMW.

Le groupe de Stuttgart a pris ce virage stratégique afin « d’exploiter pleinement le potentiel de ses activités qui seront pilotées par des logiciels et seront sans émissions », explique dans un communiqué le fabricant de la luxueuse Classe S.

« C’est un moment historique pour Daimler et le début d’une profonde restructuration de l’entreprise », a commenté Ola Källenius, le patron suédois du groupe depuis mai 2019.