Bev Goodman a débuté sa carrière chez Ford du Canada en tant que stagiaire en finance et elle a passé 25 ans dans divers rôles chez le constructeur, notamment les finances, les pièces et le service, ainsi que les ventes et le marketing.

(Oakville) Ford Motor du Canada a annoncé lundi la promotion de la dirigeante chevronnée Bev Goodman au poste de présidente et chef de la direction, avec effet immédiat.

La Presse Canadienne

Le constructeur automobile a expliqué qu’elle remplaçait Dean Stoneley, qui sera nommé au nouveau poste de directeur général pour les camions en Amérique du Nord, chez Ford Motor.

Elle était plus récemment directrice des communications marketing.

Ford emploie 7000 personnes au Canada, tandis que 18 000 autres travaillent dans plus de 400 concessionnaires Ford et Ford-Lincoln.

Le constructeur automobile a annoncé en septembre qu’il dépenserait 1,95 milliard dans ses usines canadiennes, dont 1,8 milliard pour la production de véhicules électriques à Oakville, en Ontario.