(Ottawa) L’ancienne première sous-gouverneure de la Banque du Canada Carolyn Wilkins s’est jointe au conseil d’administration d’Intact Corporation financière.

La Presse Canadienne

Selon le président du conseil d’Intact, Claude Dussault, l’expérience de Mme Wilkins à la banque centrale pendant certaines des périodes les plus difficiles de la politique monétaire et économique du pays sera un atout pour le conseil.

En tant que première sous-gouverneure, Mme Wilkins a supervisé la planification stratégique et la recherche économique et financière de la banque centrale.

Elle était considérée comme une candidate de choix pour remplacer Stephen Poloz au poste de gouverneur de la Banque du Canada, mais c’est finalement Tiff Macklem qui a obtenu le poste.

Mme Wilkins a démissionné de son poste à la Banque du Canada en décembre.

Intact est un fournisseur d’assurance de dommages et d’assurance spécialisée.