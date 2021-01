Plus de 600 employés licenciés à La Baie d’Hudson

(Toronto) La Compagnie de la Baie d’Hudson licencie plus de 600 employés à travers le Canada, alors que plusieurs de ses magasins sont fermés en raison des confinements liés à la pandémie de COVID-19.

La Presse Canadienne

Selon la porte-parole du grand détaillant emblématique, Tiffany Bourre, près de la moitié des magasins de l’entreprise sont temporairement fermés. En raison de circonstances indépendantes de sa volonté, l’entreprise a dû faire des ajustements, a précisé la porte-parole.

Mme Bourre a ajouté que HBC s’engage à traiter chaque personne touchée par cette décision avec équité et respect en ces temps difficiles.

Pourtant, l’avocat spécialisé en droit du travail, Lior Samfiru, affirme que son cabinet a été contacté par une quarantaine de travailleurs de HBC préoccupés par les conditions de leur licenciement.

M. Samfiru, partenaire chez Samfiru Tumarkin LLP, affirme que les employés ont reçu un soi-disant préavis de licenciement, ce qui signifie qu’ils sont censés travailler jusqu’à la date du licenciement.

Pourtant, il considère qu’un tel avis, alors que les magasins ne sont pas ouverts et que les employés ne peuvent pas travailler, est « absurde », et croit que HBC devrait offrir un paiement tenant lieu de préavis. Il affirme que son cabinet va contacter HBC au nom des employés licenciés pour s’assurer qu’« ils obtiennent ce qui leur est dû ».

M. Samfiru affirme que les travailleurs qui l’ont contacté, à temps partiel et à temps plein, sont à l’emploi du détaillant depuis 10 à 30 ans, principalement dans les ventes et la direction intermédiaire dans les magasins de la région de Toronto, à Ottawa, à Calgary et à Vancouver.

Il précise que certains travailleurs ont mentionné spécifiquement une « restructuration nationale ».