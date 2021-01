(Fort Mill) Domtar a annoncé vendredi que son président et chef de la direction, John Williams, avait contracté la COVID-19 et prendrait un congé de maladie.

La Presse Canadienne

La société de pâtes et papiers a précisé que son directeur financier, Daniel Buron, serait en charge des tâches et responsabilités de M. Williams jusqu’à son retour.

M. Buron continuera également à jouer son rôle de directeur financier.

Domtar a indiqué que son conseil d’administration s’attendait à ce que l’entreprise continue de fonctionner normalement.

L’entreprise, dont le siège social est établi à Montréal, mais qui est dirigée depuis Fort Mill en Caroline du Sud, fabrique et vend une grande variété de pâtes et de papiers.

Elle a annoncé, plus tôt cette année, avoir conclu un accord pour vendre ses activités de couches et de produits d’incontinence pour adultes à la société d’investissement American Industrial Partners pour 920 millions US.