Lowe's

Plus de 7000 emplois offerts au Canada, dont près de 2150 au Québec

(Boucherville) La chaîne de magasins de rénovation et de construction Lowe’s Canada annonce jeudi le lancement d’une campagne visant l’embauche de plus de 7000 personnes pour des postes à temps plein et à temps partiel, dont près de 2150 au Québec.