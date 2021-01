Première mission spatiale entièrement privée

Mark Pathy : un Montréalais dans l’espace

Dans un an, l’entreprise américaine Axiom Space enverra ses premiers touristes vers la Station spatiale internationale, en collaboration avec SpaceX, pour une mission entièrement privée. Et un Montréalais, l’investisseur et philanthrope Mark Pathy, PDG de Mavrik et président du conseil de Stingray, fera partie de l’aventure.