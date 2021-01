(Montréal) Neuf magasins Dollarama se sont vus remettre un constat d’infraction par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour non-respect des consignes sanitaires.

La Presse Canadienne

Les établissements visés sont situés dans les régions de la Capitale-Nationale, de la Gaspésie, et du Saguenay et dans les villes de Yamaska, de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Salaberry-de-Valleyfield.

Au total, ce sont 11 constats d’infractions qui ont été distribués, a indiqué par communiqué la CNESST, jeudi soir.

L’organisme ne détaille pas les manquements commis ni le montant des amendes. Celles-ci peuvent varier entre 1752 $ et 3502 $. En cas de récidive, la somme peut aller jusqu’à 14 000 $.

Depuis le 13 mars, les inspecteurs de la CNESST ont visité 68 magasins Dollarama. Ces interventions ont mené à 124 avis pour corriger une situation problématique.

Sur le terrain, la CNESST s’assure que les milieux de travail ont mis en place et appliquent les mesures de prévention requises pour protéger la santé et la sécurité des employés.

Au Nouveau-Brunswick, la Santé publique de la province a ordonné la fermeture de neuf boutiques de la chaîne de produits à bas prix pendant 48 heures, en raison de possibles expositions à la COVID-19.